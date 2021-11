PA: Idoso perde a visão depois de ser atacado por onça

Pedro Vaz Ferreira, de 67 anos, foi atacado por uma onça na zona rural de Portel, na Ilha do Marajó, no Estado do Pará. O idoso teve os ossos da face quebrados, perdeu a visão de um dos olhos e está internado em estado grave. As informações são do G1.

Depois de atacar o idoso, a onça-pintada foi morta pelo filho da vítima.

Pedro foi levado de barco até uma unidade de saúde da cidade de Portel. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), ele deve ser encaminhado ainda hoje para um hospital na região metropolitana de Belém.

De acordo com a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para investigar o caso. A polícia, os bombeiros e a Secretaria de Meio Ambiente não retornaram os contatos do G1.

