PA: Homem que jogou cachorro por cima do muro é identificado pela polícia

Um vídeo compartilhado no último domingo (24) ganhou repercussão nas redes sociais. Nas imagens, um homem arremessa um cachorro por cima do muro na cidade de Placas, no Pará. Após o ocorrido, as polícias civil e militar fizeram uma operação conjunta e conseguiram identificar o agressor: Rafael Lambert Cavalheri, de 30 anos.

O incidente aconteceu no último dia 22 de maio durante um churrasco. Um dos presentes no encontro foi quem filmou a ação de Rafael.

O animal foi jogado e caiu de uma altura de aproximadamente quatro metros. Depois que Rafael joga o cão para o outro lado é possível ouvir pessoas rindo da atitude do agressor.

Identificado, Rafael foi preso e confessou ter jogado o cachorro pelo muro. Além de Lambert, outras pessoas que estavam na confraternização também vão responder por omissão. Após prestar esclarecimentos, o agressor foi liberado, conforme G1.

O cachorro foi encontrado sem lesões e está sob cuidados de um médico veterinário.