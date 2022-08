PA: Homem morre afogado depois de salvar o filho e a namorada dele

Da Redação 04/08/2022 - 20:08 Compartilhe

Charley de Lima Costa morreu afogado na tarde de terça-feira (2) depois de salvar o filho Charlilson de Lima Costa e a namorada dele, identificada apenas como Nikelly, na Praia do Geladinho, em Marabá, Pará. As informações são do portal Debate Carajás.

Conforme o boletim de ocorrência, Charlilson estava tentando salvar a namorada, mas, como não obteve sucesso, o seu pai, Charley, pulou no mar.

Depois de conseguir resgatar o casal, ele foi arrastado pela correnteza. Horas mais tarde, o seu corpo foi encontrado por pescadores e levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passou por exame de necropsia. Na sequência, o corpo foi liberado para o velório e enterro.

Procurado, o Corpo de Bombeiros Militar informou por meio de nota que os guarda-vidas tinham isolado a praia no último fim de semana, já que ela não era apropriada para banho.