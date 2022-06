PA: Homem é morto ao tentar ajudar mulher agredida

Rosivaldo Batista de Sousa, conhecido como Valdo, foi morto no domingo (12) ao ser golpeado com uma foice, na cidade de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Isso ocorreu depois que ele tentou ajudar uma mulher que era agredida na rua. As informações são do site Tomé-Açu em Foco.

Testemunhas relataram à polícia que Rosivaldo estava em um bar. Ele presenciou a agressão quando retornava para a sua casa. Valdo pediu para o homem parar, mas foi ignorado. Então, ele derrubou o indivíduo no chão.





Quando chegou na sua casa, um homem que tomou as dores do agressor o surpreendeu e desferiu golpes de foice na sua cabeça e no seu peito. Rosivaldo não resistiu e morreu no local.

Segundo familiares, ele deixou seis filhos.

A Polícia Militar esteve no local e realizou buscas atrás dos suspeitos. Depois, a Polícia Civil foi acionada e realizou a remoção do corpo.