PA: Homem é morto a tiros na frente da esposa e dos filhos

Eduardo Braga de Sousa, de 27 anos, foi morto na quarta-feira (27) ao ser atingido por cerca de 20 tiros. O crime foi presenciado pela sua esposa e seus dois filhos menores de idade. O caso ocorreu na residência do casal, localizada no setor Tanaka 2, em Xinguara (PA). As informações são do O Liberal.







Testemunhas relataram que dois homens arrombaram a porta da casa de Eduardo. Nesse momento, efetuaram os disparos. A esposa dele e os filhos não foram feridos.

A polícia foi acionada. Agora, o caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Xinguara. Os agentes constataram que Eduardo possuía uma ficha criminal.