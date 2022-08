PA: Dois homens matam a tiros filho de policial militar

Da Redação 03/08/2022 - 18:52 Compartilhe

Dois homens em uma motocicleta mataram a tiros o filho de um policial militar, identificado como Kevin Assunção Lima. O crime ocorreu na madrugada de terça-feira (2), próximo ao Terminal Rodoviário de Abaetetuba, no nordeste do Pará. As informações são do O Liberal.

A Polícia Militar confirmou o caso e informou que o agente está em processo de reserva. A motivação do crime ainda não foi descoberta.

A corporação informou que Kevin estava bebendo com alguns amigos em um bar próximo do terminal quando os suspeitos se aproximaram e efetuaram os disparos. O rapaz tentou escapar, mas caiu ferido no chão. Nesse momento, os criminosos deram a volta no quarteirão e atiraram mais algumas vezes no jovem. Ele morreu no local.

Depois, os criminosos fugiram do local. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado, a princípio, como homicídio. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar o crime de homicídio contra um homem identificado como Kevin Assunção Lima, morto por disparos de arma de fogo. Diligências estão sendo feitas para ouvir testemunhas e levantar informações que possibilitem a identificação dos responsáveis pelo crime”, concluiu.

