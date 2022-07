PA: Criminosos explodem agência bancária, fazem reféns e trocam tiros com a polícia

De acordo com informações do G1, um grupo de criminosos atacou uma agência bancária do Banco Bradesco no município de Ipixuna do Pará, no Pará. A ação foi realizada na madruga deste sábado (30).







Após o roubo, os assaltantes fugiram do local levando junto moradores, que foram feitos de reféns. Na fuga, ainda houve troca de tiros com a Polícia Militar.

Assustados com o ocorrido, moradores gravaram e divulgaram vídeos nas redes sociais. Eles também postaram como ficou a agência, após a ação dos criminosos e a intervenção policial.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), os reféns foram liberados após a fuga dos bandidos e ninguém ficou ferido. Desde dezembro de 2020 não era registrado roubo nesta modalidade, ainda segundo informações da secretaria. Um guarda municipal ficou ferido, mas sem gravidade. Os reféns foram liberados em uma área afastada.

“Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar estão no município e realizam buscas na região para identificar e localizar os envolvidos, assim como agentes da Polícia Científica do Estado que realizam a perícia no local. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas por meio do Disque-denúncia 181. O sigilo e anonimato são garantidos”, diz nota emitida pela Segup.