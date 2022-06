PA: Adolescente de 13 anos morre após ser atingida por raio no quintal de casa

Uma jovem de 13 anos, identificada como Débora Jhenifer dos Santos Vale, morreu atingida por um raio no quintal de casa em Santa Bárbara (PA). O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (10). As informações são do site UOL.

Uma forte chuva caiu na cidade e a jovem, que estava em casa, localizada no Bairro Novo, recebeu a descarga elétrica e teve morte instantânea.





Segundo informações da Polícia Militar, obtidas com a família, Débora Jhenifer tinha ido até o quintal para lavar o cabelo na hora da chuva e foi atingida pelo raio.

Os pais da adolescente estavam em casa e ainda tentaram socorrê-la, mas não conseguiram.