P. Baixos anunciam ação contra Rússia em Corte da UE por MH17

HAIA, 10 JUL (ANSA) – O governo dos Países Baixos anunciou nesta sexta-feira (10) que entrará com uma ação contra a Rússia na Corte Europeia de Direitos Humanos por causa da queda do voo MH17, ocorrida em 17 de julho de 2014.

Segundo o ministro para as Relações Exteriores, Stef Blok, a medida é “pelo papel dos russos na destruição do voo” e para “fazer justiça pelas 298 vítimas da explosão”. “Essa será a maior prioridade do nosso governo. A ação será um novo passo nos nossos esforços de estabelecer a verdade, a justiça e a responsabilização”, acrescentou.

Cerca de dois terços dos passageiros do avião da Malaysia Airlines que caiu na Ucrânia eram dos Países Baixos e Amsterdã acusa a Rússia de ter abatido a aeronave por engano, já que apoiava a ação dos separatistas ucranianos na região. Moscou sempre negou ter qualquer tipo de participação no acidente.

Em março deste ano, um julgamento sobre o caso começou em Amsterdã. O processo envolve quatro acusados – três russos Igor Girkin, Sergey Dubinskiy e Oleg Pulatov e um ucraniano Leonid Kharchenko. Conforme estimativa da própria Justiça, todo o julgamento deve durar cerca de cinco anos. (ANSA)

Veja também