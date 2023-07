Ozzy Osbourne detalha estado de saúde delicado após cancelar shows

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 11:10 Compartilhe

A luta de Ozzy Osbourne, 74, pela sua saúde não tem sido fácil. O artista, que sofreu uma queda em 2019, vem enfrentando diversas sequelas que comprometeram sua vida nos palcos. Ele também foi diagnosticado com Parkinson.

No início deste mês, Osbourne cancelou sua participação no festival Power Trip – apresentação que ocorreria em outubro de 2023 e seria a primeira em anos. “Infelizmente, meu corpo está me dizendo que não estou pronto e eu sou muito orgulhoso para que meu primeiro show em 5 anos seja meia-boca”, afirmou.

