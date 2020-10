Ozil desabafa sobre corte no elenco para disputa do Campeonato Inglês Meio-campista não entra na lista final do técnico Mikel Arteta e não pode jogar pelo Arsenal até janeiro. Clube tenta forçar uma saída para se livrar de alto salário

Após ficar de fora da lista de atletas do Arsenal que podem participar do Campeonato Inglês, o meio-campista Mesut Ozil quebrou o silêncio e publicou uma nota nas redes sociais dizendo sobre sua frustração com o clube londrino. O campeão do mundo também está fora do plantel disponível para a disputa da Liga Europa.

– Estou extremamente desapontado por não ter sido registrado para a temporada da Premier League. Desde que assinei contrato em 2018, prometi lealdade e fidelidade ao clube que amo, o Arsenal, e me entristece que não tenha sido correspondido. Eu sempre tentei me manter positivo semana após semana de que talvez eu teria uma chance de voltar ao elenco novamente.

O jogador também abordou a chegada do técnico Mikel Arteta e afirmou que algumas mudanças aconteceram desde a contratação do espanhol.

– Antes da paralisação por conta do coronavírus, eu estava feliz com o desenvolvimento sob comando de Arteta – estivemos em um bom nível e diria que minhas atuações foram em um bom nível. Mas as coisas mudaram e não fui permitido a jogar futebol pelo Arsenal. Não importa o que aconteça, vou continuar lutando pela minha chance e não deixarei minha oitava temporada com o Arsenal terminar assim.

Mesut Ozil não faz parte dos planos dos Gunners para esta temporada e a equipe inglesa tentou negociar a saída do jogador. Restando meses para o fim do contrato do alemão, o Arsenal o coloca na geladeira para forçar uma saída do atleta em janeiro e se livrar do maior salário do plantel atual.

