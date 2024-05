Ozempic: relembre famosos adeptos ao medicamento e saiba opinião de especialista

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 31/05/2024 - 16:26 Para compartilhar:

Nos últimos anos, diversas celebridades já falaram sobre o uso de Ozempic, medicamento para diabetes tipo 2, para perda de peso. A prática vem sendo recomendada por diversos médicos, mas pode apresentar riscos e não é endossada pela Novo Nordisk, farmacêutica responsável pela droga.

Em entrevista concedida à IstoÉ Gente em março, Waltão Abreu, preparador físico de famosos como Di Ferrero, Tammy Miranda e Daniela Albuquerque, classificou como “cilada” o uso do medicamento de forma “off-label” (fora do recomendado pela bula).

“Hoje em dia, vende-se medicação para emagrecimento na farmácia, sem receita médica. As pessoas estão caindo em uma cilada, que é usar a medicação, não ter apetite e perder peso. De fato isso acontece, só que não é uma perda de peso saudável. Quando você perde peso inadequadamente, sem acompanhamento médico e nutricional e sem exames prévios de qualidade, você perde muita massa magra e muita massa óssea. E quando você faz o desuso da medicação, toda a gordura que você perdeu é ganhada novamente”, detalhou.

Ainda à ISTOÉ, a farmacêutica responsável pelo medicamento se posicionou, em nota: “Em relação ao Ozempic®, a Novo Nordisk esclarece que o medicamento foi aprovado pelas autoridades sanitárias para tratamento de adultos com diabetes tipo 2 insuficientemente controlado e não endossa ou apoia a promoção de informações de caráter off-label de seus medicamentos, ou seja, em desacordo com a bula.”

Leia na íntegra:

Relembre famosos que aderiram ao Ozempic para perder peso

Dayanne Bezerra

Recentemente, a influenciadora lamentou ter acabado com os músculos dos glúteos atrofiados após o uso do medicamento. Ela já havia revelado que utilizou o medicamento com o acompanhamento de um nutrólogo.

Naldo Benny

Em entrevista ao jornal “O Globo”, no final de 2023, Naldo Benny confessou que aderiu ao medicamento para perder peso para o Carnaval deste ano.

Sharon Osbourne

A esposa de Ozzy Osbourne já falou diversas vezes sobre o uso do medicamento para perda de peso. Em entrevista ao “MailOnline”, ela lamentou: “Estou muito magra e não consigo ganhar peso. Tenho menos de 45 quilos e não quero pesar isso. Cuidado com o que você deseja”.

Luiza Possi

Em entrevista à “Quem”, a cantora também admitiu ter recorrido ao medicamento para perder os 25 kg que ganhou após as duas gestações.

Rebel Wilson

A atriz de Hollywood eliminou cerca de 35 kg em 2020. Após ter tido dificuldades para manter o novo peso, ela confessou ter recorrido ao medicamento ao “Sunday Times”.