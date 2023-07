Ozempic é investigado por provocar pensamentos suicidas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 11/07/2023 - 1:56 Compartilhe

Os reguladores europeus de segurança de medicamentos estão investigando o popular medicamento para perda de peso Ozempic depois que os pacientes relataram que o medicamento desencadeou pensamentos de suicídio e automutilação.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) disse que um comitê de segurança estava investigando os medicamentos para perda de peso fabricados pela Novo Nordisk – incluindo Ozempic, Saxenda e Wegovy – depois que o regulador de saúde da Islândia sinalizou três casos de pacientes que tomavam os remédios com suicídio e automutilação. pensamentos relacionados.

A Agência de Medicamentos da Islândia descobriu que dois usuários de Ozempic e um usuário de Saxenda relataram ter pensamentos suicidas, enquanto outro usuário de Saxenda relatou pensamentos de automutilação.

Ozempic, anunciado no site da Novo Nordisk, com sede na Dinamarca, como uma injeção semanal para tratar diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, recentemente ganhou popularidade por seus efeitos “milagrosos” de perda de peso.

O Post entrou em contato com a Novo Nordisk para comentar.

Desde que a mania de Ozempic tomou Hollywood e não-celebridades de assalto, uma série de efeitos colaterais bizarros surgiram, incluindo “bumbum de Ozempic” , onde os usuários afirmam que seus traseiros achataram junto com suas barrigas.

Os usuários mais tarde alertaram sobre o “dedo Ozempic”, onde os tamanhos dos dedos e pulsos também estavam diminuindo rapidamente, fazendo com que as mulheres temessem que seus anéis de noivado caíssem.

O último efeito colateral alegado é muito mais sério.

A injeção de perda de peso anterior e supostamente menos eficaz da Novo, Saxenda, foi desenvolvida como um “produto de controle de peso crônico”, junto com o medicamento de controle de obesidade Wegovy.

Embora nenhum paciente de Wegovy tenha relatado sentimentos destrutivos semelhantes, a EMA – que policia a segurança dos medicamentos usados ​​na UE – lançou uma investigação sobre todos os tratamentos para perda de peso da Novo Nordisk, além de quaisquer outros medicamentos que contenham semaglutida ou liraglutida.

Tanto Ozempic quanto Wegovy são injeções de semaglutida.

Embora Novo não avise os usuários de Ozempic sobre possíveis efeitos colaterais em sua saúde mental, a Mayo Clinic descreve claramente a semaglutida como um medicamento que pode “fazer com que algumas pessoas tenham pensamentos e tendências suicidas ou fiquem mais deprimidas”.

No entanto, Novo inclui avisos relacionados à saúde mental para Wegovy, que, segundo ele, pode causar “comportamento e ideação suicida”

O site da Novo recomenda que os pacientes que tomam Wegovy sejam monitorados “para depressão, pensamentos ou comportamentos suicidas e/ou quaisquer alterações incomuns de humor ou comportamento”.

Saxenda, por sua vez, é uma injeção diária de liraglutida.

Liraglutida e semaglutida estão na mesma classe de medicamentos. As drogas fortes imitam as ações do hormônio GLP-1, que o pâncreas libera depois de comer, fazendo com que as pessoas se sintam satisfeitas.





A semaglutida é geralmente preferida para tratamentos de perda de peso, pois provou ser mais eficaz. Tem uma meia-vida mais longa do que sua contraparte, o que significa que permanece no sistema de uma pessoa por mais tempo e, portanto, leva mais tempo para a sensação de fome bater novamente.

Como o Ozempic, o Saxenda era usado com mais frequência para manter os níveis de açúcar no sangue em diabéticos tipo 2 antes de se tornar mais uma solução moderna para perda de peso.

O site da Saxenda adverte os usuários contra o uso do medicamento se já experimentaram ou estão enfrentando “depressão ou pensamentos suicidas ou problemas de saúde mental”.

Ele também lista “depressão ou pensamentos suicidas” como um possível efeito colateral do medicamento.

As mesmas advertências também são listadas como uma consequência potencial em folhetos dentro da embalagem.

