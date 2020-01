Oxford Economics: mundo deve crescer 2,1%, desempenho mais fraco desde crise

São Paulo, 31 – Os efeitos do surto de coronavírus devem fazer com que o Produto Interno Bruto (PIB) global cresça 2,1% em 2020, o desempenho mais fraco desde a crise financeira mundial em 2009, segundo cálculos da Oxford Economics. Em relatório enviado a clientes, a consultoria inglesa informou que, no primeiro trimestre deste ano, o avanço do PIB deve ficar abaixo de 2%, em termos anuais.

Já na China, o crescimento deve desacelerar para 5,6% este ano, de acordo com a empresa, que revelou ter revisado essa estimativa em 0,4 ponto porcentual para baixo por conta das incertezas decorrentes do vírus. “Com base no aumento contínuo do número de casos e mortes de coronavírus, é cada vez mais aparente que a doença está se tornando uma preocupação econômica, além de uma questão de saúde pública”, destaca o documento.

Em oito regiões e duas cidades chinesas, as atividades só devem ser retomadas totalmente em 9 de fevereiro. Para a Oxford Economics, isso fará com que o avanço do PIB do país desacelere ao ritmo anual de 4% no primeiro trimestre de 2020, bem abaixo da projeção anterior da consultoria, de alta de 6%.