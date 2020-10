Oxford adia para janeiro entrega de vacina,diz ministro da Saúde

SÃO PAULO, 2 OUT (ANSA) – O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou nesta sexta-feira (2) que a entrega das vacinas da Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, ao Brasil foi adiada de dezembro para o início de janeiro.

“Ficou para iniciar em janeiro a entrega inicial de 30 milhões.

Na sequência, 70 milhões de insumos, de farmacológicos, para fabricar no Brasil, pela Fiocruz. Há uma cláusula no contrato permitindo o adiamento das fases de entrega ainda neste ano, mas vai depender do desenvolvimento”, explicou Pazuello, durante entrevista exclusiva à CNN.

O ministro ainda destacou que mesmo com o recebimento das doses, o processo de imunização depende da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Uma vez aprovada a vacina com registros internacionais, cabe à Anvisa certificar no Brasil. Quanto à velocidade da certificação e aceleração de fases, eu não tenho essa posição hoje, que é específica da Anvisa. Assim que tivermos a vacina e a autorização, começamos a vacinar”, acrescentou.

A declaração é dada um dia depois que o órgão regulatório iniciou a análise do primeiro pacote de dados da vacina para chegar uma conclusão sobre a qualidade, segurança e eficácia do medicamento. (ANSA)

Veja também