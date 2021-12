Ovos: preço atinge recorde, mas poder de compra de produtor é o pior da história

São Paulo, 30 – Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) indicam que o mercado de ovos se manteve com preços elevados durante a maior parte de 2021, mas o poder de compra dos avicultores é o pior da série histórica da entidade, com a alta no custo dos principais insumos para o setor, como o milho e farelo de soja.

Segundo o Cepea, a demanda aquecida e a oferta mais controlada fizeram com que o preço para os ovos se mantivesse em alta em 2021. Além disso, segundo a entidade, os avicultores repassaram os custos de produção ao consumidor, o que resultou em recordes reais para o produto.

A caixa de 30 dúzias de ovos brancos do tipo extra, a retirar em Bastos (SP), por exemplo, alcançou R$ 135,51 na média de abril – o valor mais alto de toda a série histórica do Cepea, iniciada em 2013. Os preços foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro.

