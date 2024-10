‘Over Each Other’, faixa 5 do álbum inédito do ‘Linkin Park’, é lançada nesta quinta-feira

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/10/2024 - 16:24 Para compartilhar:

A banda “Linkin Park” liberou nesta quinta-feira, 24, um terceiro single do álbum inédito “From Zero” – anunciando em 5 de setembro, em uma live que contou até com contagem regressiva.

O disco é o primeiro lançamento original da banda desde 2017, ano do falecimento do ex-vocalista, Chester Bennington. “From Zero” vai conter 11 faixas e será lançado em 15 de novembro.

Junto ao novo lançamento, Emily Armstrong foi anunciada como a nova vocalista do time e Colin Brittain como baterista. Inclusive, a chegada da cantora à banda foi tema de muitas polêmicas, com fãs da formação original indignados com a adição de uma mulher para “substituir” Chester, dono de uma das vozes mais icônicas do rock mundial.

“Over Each Other” faz parte das 11 faixas do álbum, ocupando a quinta posição. Além dessa, outras duas músicas já foram reveladas: “The Emptiness Machina” em setembro, no anúncio do disco, e “Heavy is the Crown”, um mês atrás.

Passagem no Brasil

Para promover a novidade, a banda virá para o Brasil. Em 23 de setembro, o dono da banda, Mike Shinoda, e companhia revelou que a passagem pelo país já estava garantida.

O primeiro show do “Linkin Park” ocorrerá em 15 de novembro, em São Paulo. Nesta data também haverá a revelação de todas as demais músicas do álbum.

Além da sexta-feira, o sábado, 16, também contará com uma apresentação após todos os ingressos do dia anterior se esgotarem.

Confira o clipe de “Over Each Other”