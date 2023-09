Ovelhas invadem estufa e comem 600 quilos de maconha

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 26/09/2023 - 3:34 Compartilhe

Um rebanho de ovelhas perto da cidade de Almyros, na Tessália, na Grécia, invadiu uma estufa e devorou ​​600 quilos de cannabis medicinal, informou a Newsweek. As ovelhas procuravam refúgio das inundações após a tempestade Daniel.

A tempestade atingiu partes do Mediterrâneo central e oriental, causando inundações extremas na Líbia, bem como em Turney, Bulgária e Grécia, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial.

Apesar das enchentes, as ovelhas pareciam ter encontrado pastagens mais verdes. Embora as ovelhas não tenham conseguido enganar os olhos de seu pastor. Ele disse que depois de consumir a erva, suas ovelhas começaram a saltar mais alto do que as cabras

O proprietário da planta legal de cannabis ficou pasmo com o acontecimento.

“Não sei se é para rir ou chorar. Temos o calor; perdemos muita produção. Temos as inundações; perdemos o resto. E o melhor: depois de tudo isso, um rebanho de ovelhas, que entrou nas instalações e começou a comer o que restava”, disse ao TheNewspaper.gr.

O proprietário de uma fazenda, Yannis Bourounis, disse a um produtor de rádio local: “Eles encontraram coisas verdes para comer” e “pularam mais alto que cabras, o que nunca acontece”, relatou a Newsweek.

A erva daninha é legal na Grécia para fins medicinais desde 2017 e o país acolheu a sua primeira planta de cannabis medicinal este ano. Embora a erva possa ter usos medicinais para os humanos, é perigosa para os animais.

O envenenamento por cannabis entre cães está aumentando – especialmente nos EUA. Houve um aumento de 11% nos casos no ano passado e um aumento de 300% nos últimos cinco anos, de acordo com a Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais.

Desde que os dispensários de maconha foram abertos em Nova York, cães foram envenenados após comerem baseados e comestíveis perdidos de maconheiros.

