Outubro rosa: Umbro reúne times brasileiros em ação com a FEMAMA Clubes patrocinados pela marca terão camisas rosas com degradê em suas respectivas cores em alusão ao movimento de conscientização para controle do câncer de mama

Uma das maiores fornecedoras esportiva do futebol brasileiro reúne os clubes patrocinados da marca em prol da conscientização e informação sobre o tratamento e diagnóstico do câncer de mama. Pelo segundo ano consecutivo a Umbro anuncia parceria com a FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, com o objetivo de trazer o assunto à tona e propagar uma maior conscientização de toda população.

O mote da ação é conscientizar a população no geral sobre a importância de se cuidar e também de cuidar de quem se ama. Estudos revelam que o diagnóstico precoce oferece até 95% chance de cura, mas apenas 46,2% das mulheres realizam o exame uma vez ao ano, e 27% nunca o fizeram. É preciso manter as consultas de rotina em dia, assim como apoiar as mulheres a se manterem informadas e com os exames periódicos realizados.

Segundo a FEMAMA, apesar das mulheres saberem da incidência da doença e dos procedimentos necessários para um diagnóstico precoce, ainda assim não foi despertada uma cultura de autoconhecimento e nem de acompanhamento médico anual.

“Muitas vezes as mulheres não procuram ajuda ou não fazem um acompanhamento médico regular por falta de apoio ou incentivo. Precisamos criar uma rede de apoio onde cuidamos de nós e também de quem amamos, o diagnóstico precoce pode salvar a vida de milhares de mães, filhas, amigas, esposa”, explica a FEMAMA.

Ainda de acordo com dados de estudos, 1 em cada 12 mulheres brasileiras poderão ter câncer de mama, a estimativa para 2021 é 66.280 casos novos da doença, o que equivale a uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100.000 mulheres. A doença costuma ser relativamente rara antes dos 35 anos, acima dessa idade sua incidência aumenta progressivamente, principalmente após os 50 anos. Em alguns casos, ela pode evoluir de forma rápida, porém a maioria dos diagnósticos tem um bom prognóstico.

A campanha parte do princípio que as pessoas precisam ser incentivadas a realizarem exames e consultas periódicas que podem dar o diagnóstico precoce e estarem atentas aos fatores de risco. “É de uma responsabilidade de todos nós incentivar e apoiar essa causa, principalmente por meio do futebol que conversa diariamente com milhares de pessoas. Mais do que fornecer material esportivo, nós queremos reunir os clubes e contribuir com a sociedade, entendemos que nos preocupar e fazer algo de forma prática, contribuindo para quebrar a barreira da falta de conhecimento sobre os fatores de risco e até mesmo a despreocupação em manter uma rotina de acompanhamento médico, é uma forma de dar carinho e atenção para pessoas”, explica Roberta Gerassi, especialista de marketing da Umbro.

Desta forma, a ação incentivará as pessoas a se conhecerem melhor, a acompanhar mais de perto a vida das pessoas que amamos, a fim de criar uma rede de apoio sólida para incentivar e auxiliar na prevenção não apenas do câncer de mama mas de todas as doenças que possam ser tratadas e resolvidas com o diagnóstico precoce.

Conscientização dentro e fora dos campos

Os uniformes dos clubes patrocinados pela Umbro chegam em edição especial, na cor rosa com degradê até chegar nas cores de destaque de cada time. A arte de cada manto vem em pixelização construída pelo formato de diamantes, desenvolvida com a premissa de que cada diamante representa uma torcedora e todas elas juntas são a força e a rede de apoio para que todas lutem e se previnam contra o câncer de mama. Além disso, a meia lua na parte interna da gola, ganhou uma arte demonstrando todas as mulheres torcendo pelo seu time do coração e demonstrando a força de todas elas se unindo a favor dessa causa tão importante.

Os novos mantos serão lançados no dia 01 de outubro. Pela segunda vez, a marca conseguiu reunir um número tão grande de times diferentes unidos pela mesma causa. Além disso, também foi produzida uma camisa exclusiva para o time FEMAMA, que será utilizada em ações pontuais da instituição.

“O esporte sempre será um parceiro importante para esse tipo de comunicação, ainda mais o futebol que tem se tornado um canal populoso permeado por diversas jogadoras. O alto potencial de alcance desta comunicação tem como intuito conscientizar a população diversa e poder ajudar a salvar vidas. Por isso é com muito orgulho que participamos e defendemos a causa, precisamos falar sobre a importância da conscientização e prevenção do câncer de mama no maior número de canais possíveis, sempre de forma natural e responsável. Nós vestimos a camisa do Outubro Rosa com muito orgulho e garra para lutar pela causa”, elabora Eduardo Dal Pogetto, brand manager da Umbro Brasil.

Os clubes terão ações pontuais ao longo do mês, reforçando a campanha e parte da renda da venda das camisetas Umbro será revertida para a FEMAMA, maior liderança nacional de grupos de pacientes no controle de câncer de mama, representando a voz de setenta ONGs por todo país.







