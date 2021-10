Outubro reserva três jogos diretos pelo G4 da Série B para o Botafogo e pode ser decisivo; saiba confrontos Alvinegro joga contra CRB, Avaí e Goiás, atuais 3º, 4º e 5º colocados na classificação da segunda divisão do Brasileirão; time deve contar com semanas cheias de treino

Um dos meses mais importantes para a temporada 2021 do Botafogo se inicia nesta sexta-feira. Com outubro, também aparecem no ar as três partidas que o Alvinegro fará contra equipes que lutam diretamente pelo G4 da Série B do Brasileirão neste mês.

Os próximos 31 dias, portanto, serão decisivos para dizer qual será o destino do Botafogo na próxima temporada. A equipe comandada por Enderson Moreira terá três “jogos de seis pontos”.

Outubro reserva cinco jogos ao Botafogo e, apesar de a CBF ainda não ter divulgado as datas de todos os jogos oficialmente, a tendência é que a equipe tenha todas as semanas do mês cheias – quando os cinco dias do meio da semana são para treinos.

Após o empate contra o Vitória, na última quarta-feira, Enderson Moreira havia citado justamente a sequência de jogos um atrás do outro para explicar a “oscilação técnica” da equipe, o que pode diminuir diante das circunstâncias do novo mês que chega.

O Alvinegro fará a maioria dos jogos em casa, o que, pelo desempenho longe do Rio de Janeiro, pode parecer confortante: serão três compromissos no Estádio Nilton Santos, que contará com torcida – ainda sob a necessidade de caderneta de vacinação e exames de antígeno.

Em termos de tabela, os jogos decisivos serão diante de Avaí, CRB e Goiás. São, respectivamente, os 3º, 4º e 5º colocados na classificação da Série B atualmente. O Botafogo chega em outubro ocupando a vice-liderança com 48 pontos, tendo três de vantagem justamente do Esmeraldino, primeiro clube fora do G4.

JOGOS DO BOTAFOGO EM OUTUBRO:

02/10 (sábado) – Botafogo x Avaí – Estádio Nilton Santos – 19h

​09/10 (sábado) – Botafogo x CRB – Estádio Nilton Santos – 16h30

​16/10 (sábado) – Cruzeiro x Botafogo*

23/10 (sábado) – Botafogo x Brusque*

30/10 (sábado) – Goiás x Botafogo*

*Datas, horários e locais ainda a serem confirmados pela CBF

