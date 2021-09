Outros dois jogadores encerram seus vínculos com o Figueirense Meio-campista João Paulo e atacante Roberto, ambos vindos do Juventude, não tem mais contrato junto ao Figueira

Mais dois jogadores encerraram seus respectivos vínculos com o Figueirense na última quinta-feira (23), sendo peças as quais o clube não conta pensando no planejamento para a temporada 2022: o meio-campista João Paulo e o atacante Roberto.

Tanto o meio-campista como o avante tiveram no Juventude sua última passagem onde, no clube de Santa Catarina, não conseguiram fazer com que a equipe conseguisse vaga na sequência da Série C. Ambos já tiveram seu destino definido: o Londrina.

Além de João Paulo e Roberto, o clube de Florianópolis já havia oficializado as saídas do lateral-esquerdo Renan Luis (rumou para o Vitória) e o atacante Diego Tavares, atleta que seguirá pelo restante da temporada defendendo o Vila Nova.

As intensas movimentações de elenco vão ao encontro da informação divulgada nesta semana pelo jornalista Fábio Machado, do portal ‘ND Mais’, falando em um verdadeiro “desmanche” que o plantel precisaria passar por questões financeiras e de ausência de calendário profissional até o fim de 2021.

