Outro ex-advogado de Trump se declara culpado no caso da derrota eleitoral de 2020

Um segundo advogado da campanha do ex-presidente Donald Trump chegou a um acordo com a Justiça dos Estados Unidos nesta sexta-feira (20), no qual testemunharia diante do Ministério Público no caso em que alega que o republicano liderou uma conspiração criminosa para reverter sua derrota no estado da Geórgia, nas eleições de 2020.

Kenneth Chesebro, de 62 anos, foi acusado formalmente neste estado do sul dos EUA em agosto, junto ao ex-presidente republicano (2017-2021) e outras 17 pessoas.

O advogado foi acusado de orquestrar um plano para apresentar uma lista de eleitores falsos ao Congresso em uma tentativa de bloquear a confirmação da vitória do democrata Joe Biden sobre Trump em 2020.

A seleção do júri para o seu julgamento começou na sexta-feira, em um tribunal no condado de Fulton, Atlanta, mas foi interrompida abruptamente depois que Chesebro chegou a um acordo surpresa de última hora com os promotores.

Ele recebeu sete acusações, incluindo extorsão (um crime grave que pode levar a pena de prisão), bem como conspiração para cometer falsificação e conspiração para apresentar documentos falsos – acusação da qual se declarou culpado em troca de uma sentença de liberdade condicional e da retirada das demais denúncias.

A confissão de culpa de Chesebro ocorre ao mesmo tempo que outra ex-advogada da campanha de Trump, Sidney Powell, também chegou a um acordo semelhante com os promotores que a intimaram a testemunhar nos próximos julgamentos de outros acusados.

Powell, de 68 anos, era uma forte partidária de Trump que fomentava teorias de conspiração bizarras sobre a manipulação internacional das urnas de votação.

Além destes dois advogados, um primeiro acusado, Scott Hall, já havia se declarado culpado neste caso em 29 de setembro.

Trump, que se apresenta como candidato para as eleições de 2024, também será julgado no tribunal federal de Washington a partir de 4 de março por tentativa de manipulação dos resultados da eleição de 2020.

