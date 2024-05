Outro capítulo da disputa

Coluna do Mazzini 17/05/2024 - 8:30 Para compartilhar:

A concorrência dentro da Eldorado Brasil Celulose ganhou novos contornos nesta semana. Além de tentar barrar a construção de uma nova linha de produção da Eldorado, a sino-indonésia Paper Excellence quer usar o lucro da empresa de celulose – por meio de seus dividendos – para construir uma fábrica concorrente numa cidade-pólo do Norte de Minas Gerais. A Paper negocia com o Governo de Minas um projeto de mesmo porte do plano de expansão da Eldorado: 2,5 milhões de toneladas anuais, para uma planta em Montes Claros. Os indonésios já conseguiram benefícios fiscais do Estado e mapeamento de terras disponíveis. A Paper e a J&F Investimentos, sua sócia brasileira, disputam 100% da Eldorado na Justiça e, por enquanto, a estrangeira tem 49,4% das ações. A J&F já havia proposto a expansão da Eldorado para o município de Três Lagoas (MS), com geração de cerca de 10 mil empregos na região, mas a Paper tenta impedir que a empresa acumule caixa para o projeto e agora busca projeto similar em Minas.

Paper desdenhou de projeto da sócia brasileira em Mato Grosso do Sul, que bloqueia crescimento da empresa, e propõe uma planta em Minas

Senador quer lupa na Petrobras

O Tribunal de Contas da União acolheu requerimento do senador Ciro Nogueira (PP-PI) para investigar a Petrobras sobre contratos mal explicados. O TCU vai mandar técnicos em breve para a sede da empresa. É o que determina o parágrafo iv, do ministro-relator Jhonatan de Jesus: “promover diligências à Petrobras, à Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, à Comissão de Valores Mobiliários, a fim de colher mais elementos para a apuração dos fatos relatados na solicitação”. Recentemente, a Petrobras aprovou contrato de quase R$ 800 milhões em serviços, no qual foi apontado indício de prejuízo de meio bilhão de reais.

FAB dá a carona

Em meio às intempéries, as asas solidárias da FAB têm sido fundamentais para retirada do Rio Grande do Sul de turistas e moradores de outras cidades que ficaram sem voos comerciais. Na Base Aérea de Canoas é feito o cadastro de passageiros e há uma fila de acordo com espaço nos cargueiros e jatos executivos. A Base atende no (51) 3462 5166.

Depois da lama, o problema é a pista

Administradora do Aeroporto Salgado Filho desde 2017, com aporte de R$ 290,5 milhões, a alemã Fraport – uma das maiores do mundo – ainda faz as contas do estrago das chuvas no terminal. Procurada pela Coluna, não informou o prejuízo estimado até o fechamento desta edição. Mas é certo, segundo fontes do setor aéreo, que a concessionária vai pedir relaxamento nas parcelas da concessão e a fornecedores. Há problema maior. Quando a água baixar, não será só a limpeza da lama no terminal. A pista pode ter sido afetada pela água represada – e recuperá-la dentro dos padrões internacionais poderá demorar meses.

Ciúme de Renan não afeta ‘Lulira’

A visita do presidente Lula da Silva a Alagoas há dias, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, a tiracolo, irritou o senador Renan Calheiros – rival figadal do deputado no Estado, os quais medem forças em Brasília. Renan fez chegar seu descontentamento ao Barba no Palácio, mas o presidente deu de ombros. Lula já tem Renan na conta – o filho do senador é ministro, ambos aliados. Afagar Lira é prioridade para o Governo que precisa de votos em projetos importantes na Câmara. Os palacianos dizem que o senador, embora nervoso de direito, se esqueceu disso. Primeiro, a governabilidade.

Empregados da Taurus em casa

Mais da metade dos empregados da fabricante de armas Taurus de São Leopoldo (RS) está em casa. São centenas, sobrevivendo de doações da empresa e da sociedade. A fábrica está paralisada, mas não corre risco de alagamento. Os estoques não foram afetados por uma operação de emergência.

Cama, maca & jaleco

Cerca de 300 funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, desabrigados, estão morando dentro da unidade e salvando pessoas em situação de emergência, além dos cuidados dos outros internados, conta o ex-deputado Jerônimo Goergen. Criou-se um movimento para doações por PIX a eles na chave solidariedade@santacasa.org.br.

Unimed-Rio na UTI

Segue a crise na Unimed-Rio, com suposto rombo de centenas de milhões de reais nas contas, cuja briga entre diretores e associados foi parar na UTI administrativa As contas de 2022 e 2023 foram reprovadas semana passada. A diretoria e Conselho de Administração destituídos. Uma comissão de cinco cooperados assumiu o comando.

Petróleo para Amapá

O Governo dá como certa a exploração de petróleo na linha equatorial na foz do rio Amazonas. Só espera passar a COP30 de Belém (onde devem ficar sedes das petroleiras).

Triunvirato informal

Uma reunião entre alto oficial militar, um ministro do Judiciário e um senador selou o início de diálogo mais aprofundado sobre os crimes do 8 de Janeiro de 2023. Nada, porém, que mudará as punições.

Pequeno apagão aéreo

O Decea nega sistema inoperante, apesar de pilotos de aviões comerciais alertarem isso durante aproximação dos aeroportos de Congonhas e Cumbica na segunda-feira (13). A FAB afima que houve “instabilidades nas frequências do setor norte”.

Ex-mito eleitoral?

Estão à venda no site Cidade dos Leilões, por R$ 25, dois “santinhos” impressos de propagandas eleitorais do então deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ), do ano de 2001. Até esta semana, sem lances.