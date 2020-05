Estreia nesta sexta, 22, às 22h, no Smithsonian Channel, a série Histórias Secretas, que promete tratar de fatos da História dos Estados Unidos não revelados pelos livros. No primeiro episódio, um retrato sobre as chamadas bruxas de Salém, e a histeria coletiva, que envolveu e influenciou os julgamentos da época.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.