Outra influencer expõe prints de Neymar; quantas vezes o jogador flertou durante relacionamento com Biancardi

Após a influenciadora Fernanda Campos expor affair com Neymar Jr., outras jovens apresentaram prints de investidas do jogador.

Dessa vez, a estudante de arquitetura Isis Mesquita apresentou, nesta quinta-feira (29). prints de conversas privadas com o atleta quando ele já estava comprometido com a influenciadora Bruna Biancardi, que está à espera de uma filha dele.

Isis publicou as reações de Neymar em suas publicações, com emojis de fogo. A primeira vez parece ter ocorrido durante a última Copa do Mundo, quando Neymar e Bruna haviam terminado.

Já a última interação de Neymar aconteceu em fevereiro, quando ele e Biancardi estavam retomando a relação.

“Ainnn, porque muito feio o Neymar responder aos stories de umas meninas no insta. Tadinha da namorada dele. O Neymar sendo horroooooooooosoooooooo”, publicou a estudante em seu Twitter.

Quantas vezes Neymar flertou durante relacionamento com Biancardi

1 – O casal se separou em meados de 2022, após uma Festa de Junina, quando o jogador teria ficado com um uma mulher após Bruna ter ido dormir. O nome da mulher não foi revelado.

Os dois reataram o relacionamento em fevereiro último.

2 – No dia 18 de junho, a blogueira Fernanda Campos apresentou rints de conversa com o jogador e disse ter ficado com ele na véspera do Dia dos Namorados deste ano.

3 – Em 27 de junho, a influenciadora transsexual Sophia Barclay contou que também já ficou com craque do PSG e que ele lhe propôs contrato de sigilo. O envolvimento teria acontecido em 2022, mas Sophia não revelou se o atleta estava comprometido na ocasião.

4 – No dia 28 de junho, a modelo internacional Celeste Bright divulgou um print supostamente de Neymar reagindo com emoji a uma publicação sua. Ela respondeu que ele não deveria, e que “Se você tem uma namorada, não mande DM para garotas. É errado é muito desrespeitoso com sua parceira”, disse ela.

5 – No dia 29 de junho, a estudante de arquitetura Isis Mesquita apresentou conversas privadas com o atleta após ele ter reatado com Biancardi.

