Outra expulsão no ‘BBB24’? Além de Wanessa Camargo, sensitiva garante outras desclassificações

Letícia Sena 04/03/2024 - 13:19

A vidente Lene Sensitiva, conhecida por fazer previsões sobre a vida dos famosos, acertou mais vez em sua clarividência. Ao participar do IstoÉ Gente Entrevista em dezembro do ano passado, ela fez diversas revelações, entre elas, que o ano de 2024 terá uma nova pandemia, alguns casais do meio artístico irão se separar, fim de uma dupla sertaneja, e sobre o ‘BBB24′.

“Esse Big Brother Brasil vai ter uma das maiores audiências de todas as edições. Vai ser muito tenso e com algumas expulsões, de duas a três”, afirmou Lene na ocasião.

Expulsão de Wanessa Camargo

No último sábado, 2, a cantora Wanessa Camargo foi expulsa do Big Brother Brasil 24, da TV Globo, após a produção do programa ter considerado que ela deu um tapa no pé de Davi, enquanto ele dormia.

O caso ocorreu após o motorista de aplicativo ter sido acordado por Wanessa após a festa de sexta-feira, 1º. O brother pediu para ir até o confessionário reclamar da atitude.

A filha de Zezé Di Camargo havia entrado no quarto em que Davi dormia pulando, gritando e acendendo as luzes. Em determinado momento, ela começa a dançar em frente à cama do brother, quando supostamente acerta a perna do motorista de aplicativo. Wanessa logo diz: “Desculpa, Davi. Eu não estou bem não, cara”.

