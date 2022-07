Outra alta de juros “excepcionalmente grande” pode ser necessária na próxima reunião, diz Powell, do Fed

(Reuters) – Outro aumento “excepcionalmente grande” na taxa de juros pode ser apropriado na reunião de política monetária do banco central dos Estados Unidos em setembro, mas a decisão será determinada pelos dados econômicos recebidos até lá, disse o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, nesta quarta-feira.







A decisão do Fed sobre entregar uma terceira elevação consecutiva de 0,75 ponto percentual –ou algo diferente– será guiada por evidências firmes do início de um arrefecimento da inflação, disse Powell em entrevista coletiva após a última reunião de política monetária de dois dias do banco central.

(Por Dan Burns)