Ouro tem maior perda diária em 3 semanas, com política dos EUA no radar

Os contratos futuros de ouro encerraram o pregão desta quarta-feira, 25, em queda, pressionados pela percepção de que o pedido de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dificilmente vai prosperar.

Na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), a onça-troy do ouro para dezembro caiu US$ 27,90 (-1,81%), para US$ 1.512,30. A baixa porcentual foi a maior desde 5 de setembro.

Os preços do ouro subiram durante o pregão eletrônico desde a noite de ontem, em reação à abertura do processo de impeachment de Trump.

O rumor – depois confirmado – deu gás a ativos de segurança, como o ouro, durante a noite e a madrugada. Ao longo da manhã, porém, prevaleceu o entendimento que o impedimento do presidente americano não deve prosperar.

Isso porque mesmo que a Câmara dos Representantes tenha maioria democrata, o Senado é quem determina o afastamento do presidente. Na Câmara alta são necessários dois terços dos votos, ou 67 dos 100. O Partido Republicano, do qual Trump faz parte, tem 53 assentos.

Além do apoio parlamentar, há quem veja que o pedido tem pouca fundamentação. A abertura de inquérito se baseia em um telefonema de Trump no qual pediu ao presidente da Ucrânia, Volodomir Zelensky, para que a justiça local investigasse o ex-vice-presidente Joe Biden e seu filho Hunter, ex-advogado de uma empresa de energia ucraniana. Nesta quarta pela manhã, a Casa Branca divulgou a íntegra da conversa entre Trump e Zelensky.

“A ligação telefônica de Trump está sendo interpretado no mercado como um ‘não-fato’, de modo que as ações estão subindo e o ouro, caindo”, afirmou o editor da Gold Newsletter, Brien Lundin. Fonte: Dow Jones Newswires.