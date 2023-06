Ouro sobe, com possível pausa de juro do Fed e queda do dólar e do juro dos Treasuries

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/06/2023 - 14:48 Compartilhe

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou nesta quarta-feira, 14, em alta, com as negociações do metal favorecidas pela desaceleração das taxas anuais do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês), aumentando as expectativas de uma pausa na alta dos juros do Federal Reserve (Fed) na decisão de mais tarde. Ainda, o metal precioso ganhava fôlego pelo dólar mais fraco ante rivais e pela queda dos juros dos Treasuries.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para agosto fechou em alta de 0,52%, a US$ 1.968,90 por onça-troy.

Com a desaceleração do PPI dos EUA em maio, a Capital Economics destaca que o Fed tem o caminho livre para seguir com uma possível manutenção das taxas nesta quarta, o que ajudou a favorecer o ouro. Na visão do analista Craig Erlam, da Oanda, a decisão monetária poderá ter mais “sorte” em levar o metal precioso para acima do suporte de US$ 1.980 por onça-troy. “Talvez as previsões e as palavras de Powell sejam o elemento decisivo do evento”.

Já segundo a Forex.com, caso a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) seja mais agressiva do que o esperado, poderia haver uma quebra perto do suporte de US$ 1.930 por onça-troy. “No entanto, uma perspectiva mais branda que sugere que o ciclo de aumento da taxa pode ser concluído pode levar o ouro ao topo de sua faixa recente perto de US$ 1.980 por onça-troy ou até US$ 2 mil por onça-troy na próxima semana”.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

