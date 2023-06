Ouro sobe, com dólar e juros dos Treasuries fracos e incertezas sobre conflito russo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 14:50 Compartilhe

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou nesta segunda-feira, 26, em alta, favorecido pela queda do dólar e dos juros dos Treasuries. Ainda, o metal precioso refletia a cautela do mercado diante de incertezas causadas pela rebelião do grupo paramilitar russo Wagner durante o fim de semana, que ainda gera dúvida sobre seu desenvolvimento nos próximos dias.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para agosto fechou em alta de 0,28%, a US$ 1.933,80 por onça-troy.

Na visão da AJ Bell, investidores se concentraram em portos-seguros nesta segunda-feira, o que beneficiou o ouro, após o conflito russo do fim de semana.

Em protesto contra a forma como Moscou estaria lidando com a guerra da Ucrânia, o grupo liderado por Yevgeny Prigozhin, ex-aliado do presidente russo, Vladimir Putin, chegou a ocupar cidades russas e iniciou uma marcha para a capital do país, que foi interrompida já no fim de semana.

Já segundo o IG, “o golpe militar de curta duração na Rússia no fim de semana aumenta a incerteza, com o preço do ouro e do petróleo começando a semana em uma base ligeiramente mais forte”.

Entretanto, segundo a FX Daily, o ouro rompeu um nível de suporte na semana passada e, caso o nível atual se transforme em resistência, “é provável que os preços mais baixos do ouro continuem”.

