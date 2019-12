Ouro rompe barreira de US$ 1.500 e fecha em alta de pouco mais de 1% em NY

O ouro voltou a ser negociado no mercado internacional acima de US$ 1.500 por onça-troy, o que não acontecia desde o início de novembro. Em um dia de baixa liquidez, o movimento sinaliza demanda por proteção antes das festas de fim de ano, apesar do arrefecimento das tensões comerciais entre EUA e China.

Na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para fevereiro fechou em alta de 1,08%, a US$ 1.504,80 por onça-troy, após tocar a máxima do dia de US$ 1.505,00 por onça-troy. Para alguns analistas, o movimento pode sinalizar o fim de uma correção “saudável” no metal.