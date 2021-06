Ouro recua e fecha no menor nível desde abril, pressionado por força do dólar

O ouro fechou em queda nesta terça-feira, 29, no menor nível desde meados de abril deste ano, pressionado pela alta do dólar ante rivais. A força da divisa norte-americana torna os contratos da commodity metálica mais caros e, portanto, menos atraentes a investidores que negociam com outras moedas.

O metal com entrega prevista para agosto recuou 0,96%, a US$ 1.763,60 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Além da pressão do câmbio, operadores estão “relutantes” em adicionar posições nos contratos de ouro antes da divulgação na próxima sexta-feira, 2, do relatório de empregos (payroll) de junho nos Estados Unidos, de acordo com o Commerzbank.

O banco alemão também destaca fortes quedas nas importações do metal precioso de China e Índia, os dois maiores consumidores da commodity.

Em maio, as importações chinesas caíram para 21,8 toneladas, de 52,8 toneladas em abril. Na Índia, o recuo foi maior, de 90%, para 11 toneladas no mês passado.

“Embora um nível maior de importações para a China tenha sido impedido pelas cotas de importação esgotadas, provavelmente foi o aumento do nível de preços que diminuiu o interesse de compra na Índia. O fato de os preços estarem visivelmente mais baixos do que em maio deve levar a um aumento nas importações de ouro em breve”, projeta o Commerzbank, em relatório a clientes.

