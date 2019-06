Ouro perde fôlego no fim da sessão, mas sobe e atinge maior fechamento desde 2013

O contrato futuro do ouro chegou a subir mais, depois devolveu quase todos os seus ganhos. Ainda assim, terminou a terça-feira, 25, em território positivo, com o contrato mais negociado atingindo o patamar de fechamento mais alto desde agosto de 2013.

O ouro para agosto fechou em alta de 0,04%, a US$ 1.418,70 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, sugeriu nesta terça-feira que um corte de juros em julho não é algo garantido. Após essas declarações, o diretor-gerente da RBC Wealth Management, George Gero, disse que esperava realização de lucros no mercado do ouro, após altas recentes.

O metal precioso chegou a subir mais durante o pregão, mas perdeu força na reta final do dia. Ainda assim, continua a ser apoiado pelas apostas de que o Fed cortará juros no futuro e por tensões geopolíticas no Oriente Médio, sobretudo entre Estados Unidos e Irã. / COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES