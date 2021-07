Ouro pausa série em alta e cai, com investidores compensando perdas em ações

O contrato futuro de ouro mais líquido fechou em leve baixa nesta quinta-feira, 8, em processo de realização de lucros após uma sequência de cinco dias de ganhos. Especula-se no mercado que a forte queda das bolsas pode ter levado investidores a se desfazer do metal precioso para compensar margens.

O contrato do ouro para agosto encerrou a sessão com perda de 0,11%, a US$ 1.800,20 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O metal precioso vinha sendo sustentado nos últimos dias pelo recuo dos juros dos Treasuries, à medida que incertezas decorrentes da variante delta do coronavírus incentivava a busca pela segurança dos títulos públicos.

O ouro, contudo, se estabilizou e perdeu força hoje. Segundo a agência Dow Jones Newswires, estrategistas avaliam que a onda de vendas nos mercados acionários pode ter levado investidores a liquidarem posições na commodity metálica para compensar as perdas nas bolsas.

A política monetária também têm sido atentamente moderada no setor. A ata do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) confirmou que dirigentes discutiram a retirada de estímulos, mas analistas entenderam que o documento foi menos “hawkish” do que o esperado, uma vez que expôs cautela no debate. O Banco Central Europeu (BCE), por sua vez, divulgou sua nova meta de inflação a 2% no médio prazo.

Já o Banco do Povo da China (PBoC) sinalizou que pode cortar juros para evitar a desaceleração na retomada da segunda maior economia do planeta.

