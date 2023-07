Ouro fica perto da estabilidade, diante de PMIs fracos e aposta do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2023 - 19:08 Compartilhe

O contrato futuro do ouro fechou perto da estabilidade nesta segunda-feira, 3, em um dia marcado por leituras fracas de índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial. Apesar de sinalizarem desaceleração econômica, os dados não mudaram a aposta hoje majoritária de que Federal Reserve (Fed) determinará uma nova alta de juros em julho, o que apoiou os rendimentos dos Treasuries – que, por também ser um ativo de segurança, compete com o ouro.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para agosto fechou em alta de 0,01%, a US$ 1.929,50 por onça-troy.

A sessão teve menor liquidez em função da vésperas do feriado de 4 de Julho nos Estados Unidos, no qual é comemorado o dia da independência do país.

Divulgados nesta segunda-feira, os PMIs industriais global, dos EUA, da zona do euro, da Alemanha e do Reino Unido caíram e ficaram abaixo do nível neutro de 50, indicando contração da atividade. A Capital Economics comentou que o recuo nos Estados Unidos é mais uma evidência de que há uma recessão no horizonte dos Estados Unidos, avalia a Capital Economics.

No entanto, o mercado ainda precifica 88,7% de chance de o Fed elevar a taxa básica de juros em 25 pontos-base na decisão deste mês, segundo monitoramento em tempo real do CME Group. Os retornos dos Treasuries se beneficiam diante dessa perspectiva e sobem, “Taxas [de juros] mais altas reduzem a atratividade do ouro para os investidores”, disse a consultoria SP Angel em nota.

*Com informações da Dow Jones Newswires

