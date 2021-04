Ouro fecha próximo da estabilidade, em dia de menor liquidez e apetite por risco

O contrato futuro de ouro mais líquido fechou próximo da estabilidade nesta segunda-feira, 5, com a demanda por ativos de segurança reduzida em meio ao otimismo nos mercados financeiros quanto à recuperação da economia americana. A sessão foi marcada por liquidez menor por conta da de Páscoa, que deixou os negócios europeus fechados.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange, o ouro com entrega prevista para junho encerrou com leve variação positiva de 0,02%, a US$ 1.728,80 a onça-troy.

Na última sexta-feira, o relatório Payroll do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos apontou criação líquida de 916 mil empregos em março, bem acima da expectativa de analistas.

Já índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviço dos EUA avançou de 59,8 em fevereiro para 60,4 em março, conforme mostrou pesquisa final da IHS Markit nesta segunda-feira. O mesmo dado calculado pela ISM veio ainda melhor: alta a 63,7, maior nível desde 1997.

A confluência de indicadores positivos sustentou o ânimo nas mesas de operações no exterior, o que conteve a busca pelo ouro, considerado reserva de segurança.

Analistas da Fitch Ratings acreditam que a desvalorização recente do metal precioso arrefecerá daqui para frente. “O provável aumento da inflação em março e abril pode apoiar os preços do ouro nas próximas semanas, especialmente se subir mais rápido do que os rendimentos dos títulos”, projetam.

*Com informações da Dow Jones Newswires

