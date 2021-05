Ouro fecha perto da estabilidade, com juros dos Treasuries, dólar e bitcoin

O ouro fechou em leve alta nesta quinta-feira, 20, impulsionado pela queda dos rendimentos dos Treasuries e a desvalorização do dólar ante pares. Os movimentos são uma correção da dinâmica da sessão anterior, quando os juros e dólar subiram na esteira da publicação da ata da reunião mais recente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Outra questão que o mercado observa é uma possível troca de investidores do bitcoin pelo ouro.

Na divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho encerrou a sessão com alta de 0,02%, a US$ 1.881,9 a onça-troy.

“O preço do ouro flutou paralelamente aos rendimentos dos Treasuries”, avalia o Commerzbank. O principal driver para o mercado foi a publicação da ata do Fed, quando ficou “clara” a intenção de manter a atual postura acomodatícia, mas com a autoridade monetária “pensando em como pode organizar e comunicar o fim de sua política expansionista sem provocar turbulência nos mercados”, aponta o banco alemão. O movimento deve envolver a retirada gradual das compras de títulos, já que o Fed ainda está longe de implementar qualquer aumento nos juros, diz a análise.

O Commerzbank vê como “possível que os investidores tenham mudado para o ouro após a queda do bitcoin e ativos semelhantes”. Ontem, a criptomoeda recuou 29% depois que a Associação de Bancos da China alertou os membros sobre os riscos associados às moedas digitais.

Hoje, o bitcoin entrou em um movimento de recuperação e retomou o patamar de US$ 40 mil, mas novamente impactado após o governo dos Estados Unidos divulgar uma proposta para que transferências em criptomoedas acima de US$ 10 mil sejam reportadas ao Departamento do Tesouro.

