Ouro fecha no maior valor desde 2013 com busca por segurança após EUA-Irã

Os contratos futuros do ouro fecharam em alta nesta segunda-feira, 6, no maior nível desde 2013, devido ao movimento de busca por segurança que tomou conta do mercado internacional com o aumento de tensões entre os Estados Unidos e o Irã, após um bombardeio americano ter matado na semana passada o general Qassim Suleimani, que liderava as Forças Quds, da Guarda Revolucionária do país islâmico.

O ouro para fevereiro subiu 1,06%, a US$ 1.568,8 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Desde a morte do líder iraniano, o general que o substituiu, Esami Ghaani, prometeu vingança e o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou revidar “de maneira desproporcional” a uma possível retaliação do Irã e impor tarifas ao Iraque. Já o Congresso do Iraque aprovou resolução que exige que tropas americanas deixem seu território.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, pediu cautela nesta segunda em meio às tensões geopolíticas, enquanto o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou para o risco de qualquer “erro de cálculo” no conflito.

“A escalada da situação no Oriente Médio levou os investidores a buscar refúgio no ouro, um ativo de segurança tradicional em tempos de crise”, avalia Daniel Briesemann, analista de commodities do Commerzbank.

O ING, por sua vez, destaca que quanto mais tempo durarem as tensões e as incertezas relacionadas ao Oriente Médio, mais os investidores irão apostar em ativos seguros como os metais preciosos.

*Com informações da Dow Jones Newswires