Ouro fecha estável, com queda nos juros dos Treasuries, mas alta do dólar

O ouro fechou em estabilidade nesta quarta-feira, 19, enquanto os investidores digerem a alta do dólar ante outras moedas fortes, após desaceleração da inflação na Europa, e a queda nos juros dos Treasuries, em meio à perspectiva de que os bancos centrais estejam chegando perto do fim de seus ciclos de aperto monetário.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para agosto fechou com preço de US$ 1980,80 por onça-troy, o mesmo dessa terça-feira, 18.

O mercado observou duas forças antagônicas. Por um lado, a valorização da moeda americana em relação a outros pares pressionou o metal, à medida que o tornou mais caro para investidores estrangeiros.

O dólar se fortaleceu contra a libra, o euro e o iene. A desaceleração da inflação no Reino Unido e na zona do euro fizeram crescer as expectativa por menos altas de juros dos bancos centrais locais, enquanto falas do presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) apontaram para a continuidade da política monetária ultra-acomodatícia do BC japonês.

Por outro lado, a baixa nos retornos dos Treasuries forneceu algum apoio ao ouro, ao fazer com que os títulos públicos americanos perdessem atratividade entre os ativos de segurança como o metal.

O analista da Oanda Edward Moya comentou que a leitura de inflação do Reino Unido sinalizou que a desinflação está acontecendo globalmente. Os rendimentos dos Treasuries perdem fôlego com a expectativa de que o ciclo de altas de juros esteja perto de terminar a nível mundial.

