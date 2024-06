Ouro fecha em queda, pressionado por preocupações sobre a demanda global

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/06/2024 - 14:49 Para compartilhar:

O ouro fechou em baixa, pressionado por preocupações sobre a demanda global pelo metal precioso. Também destaque neste pregão, a prata amargou perdas de 4% e perdeu nível de US$ 30, em meio ao clima de aversão ao risco entre commodities.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para agosto fechou em queda de 0,92%, em US$ 2.347,40 a onça-troy, e a prata para julho caiu 3,79%, a US$ 29,617 a onça-troy.

Investidores de ouro colocaram em segundo plano hoje a aversão ao risco nos mercados globais e a fraqueza dos retornos dos Treasuries, abalados por perspectivas de cortes nos juros do Federal Reserve (Fed). De acordo com o TD Securities, os sinais de tendência do metal precioso apontam uma “deterioração contida” no curto prazo antes do próximo rali, enquanto os mercados corrigem os ganhos recentes do metal amarelo.

No entanto, a Capital Economics avalia que ainda há espaço para enfraquecimento do ouro e projeta queda de 10% nos preços até o final de 2024. Em relatório, o Commerzbank observa que dados de exportações da Suíça e da China – os dois países mais importantes para medir consumo da commodity – demonstram que a demanda diminuiu ou continuou fraca em abril, sem qualquer forma de compensação por outros países.

A Capital Economics também prevê queda maior nos preços da prata, visto que este metal tem acompanhado tendências de metais básicos, os quais sofrem com perspectivas de arrefecimento na demanda do setor industrial.