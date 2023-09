Ouro fecha em queda, pressionado por narrativa de juros mais altos por mais tempo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2023 - 14:53 Compartilhe

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou pela quinta sessão seguida em queda, sob pressão pela perspectiva de que os juros possam seguir em nível elevado por mais tempo.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em queda de 0,67%, a US$ 1.866,10 por onça-troy. Na semana, a baixa foi de 0,49%, enquanto no mês e no trimestre os recuos foram de 5,08% e de 3,28%, respectivamente.

Na visão do analista Craig Erlam, da Oanda, os dirigentes fizeram um “bom trabalho” em convencer os investidores de que as taxas de juros ficarão elevadas por mais tempo, “esmagando” o preço do ouro. “O metal caiu abaixo de US$ 1.900 na quarta-feira, depois de recuar desde o início da semana, e as perspectivas não parecem particularmente promissoras no curto prazo”, avalia.

O analista ainda aponta que a possível paralisação do governo americano, em meio ao impasse entre o Senado e a Câmara dos Representantes sobre o remanejamento dos recursos públicos dos EUA, poderá complicar o quadro. “Por enquanto, porém, o ouro quebrou grandes níveis de suporte, o que não é um bom presságio”.

Já o Commerzbank avalia que, enquanto o mercado continuar na esperança de que o BC americano consiga entregar um “pouso suave”, não é provável que ocorra qualquer recuperação de preços do metal precioso por enquanto. “No entanto, como os nossos especialistas norte-americanos estão mais pessimistas e acreditam que uma recessão é inevitável, esperamos ver dados econômicos mais decepcionantes nas próximas semanas. É provável que estes coloquem o dólar dos EUA sob pressão e, assim, deem dinamismo ao preço do ouro”, diz o banco alemão.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias