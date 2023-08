Ouro fecha em queda, pressionado por juros dos Treasuries e dólar no exterior

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2023 - 15:09 Compartilhe

O ouro fechou em queda nesta quarta-feira, 16, pressionado pela alta nos juros dos Treasuries e do dólar no exterior, em compasso de espera pela ata da última decisão monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em queda de 0,36%, a US$ 1.928,30 por onça-troy.

Segundo a CMC Markets, os preços do ouro devem continuar enfraquecidos enquanto os rendimentos dos Treasuries permanecerem resilientes.

Nesta quarta, os títulos americanos e o dólar no exterior encontram suporte na expectativa pela ata do Fed, que, conforme o Citi, pode mencionar a possibilidade de que uma expansão sustentada da economia implicará em um período prolongado de juros elevados.

Para a Oanda, a ata destacará o otimismo de que o processo de desinflação continuará no país e que o cenário base dos dirigentes do Fed permanece o de “pouso suave” da economia. A consultoria projeta que o metal precioso deve permanecer intacto no nível de US$ 1.900 a onça-troy, por ora. “Contudo, se a força do dólar continuar, o ouro pode derreter rumo ao nível de US$ 1.882 a onça-troy”, alerta a Oanda.

Em relatório, o TD Securities avalia que o ouro pode recuperar mais uma vez a tendência de alta em um futuro próximo, caso as “crescentes probabilidades de recessão” se confirmem.

