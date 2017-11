Ouro fecha em queda, pressionado por dólar e sem fôlego após altas recentes

O contrato futuro do ouro caiu nesta quarta-feira, 29. Além do dólar um pouco mais forte, o metal foi pressionado após atingir na sessão anterior o fechamento mais forte em uma semana.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para dezembro fechou em queda de US$ 12,80 (0,99%), a US$ 1.282,10 a onça-troy.

Uma leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos em patamar forte, em linha com o esperado no terceiro trimestre, e uma avaliação positiva sobre a economia americana da presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Janet Yellen, apoiaram o dólar. Mesmo que a moeda não tenha avançado tanto durante o pregão do ouro, o movimento cambial foi suficiente para deixar o metal sob pressão.

Na segunda-feira, o ouro chegou a ultrapassar o nível dos US$ 1.300 a onça-troy, diante do dólar mais fraco e do mau desempenho das bolsas de Nova York. Na terça, o contrato teve alta marginal, mas suficiente para atingir o fechamento mais alto em uma semana. Nesta quarta, o fôlego não se manteve e o contrato recuou.