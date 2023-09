Ouro fecha em queda, pressionado por dólar e juros dos Treasuries

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2023 - 15:23 Compartilhe

O ouro fechou em queda nesta terça-feira, 5, pressionado pela alta do dólar e dos juros dos Treasuries, apesar da cautela nos mercados globais em meio a sinais de enfraquecimento nas economias da China e da Europa.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em queda de 0,74%, a US$ 1.952,60 por onça-troy.

Segundo o ActivTrades, a aversão ao risco nos mercados financeiros – em resposta ao enfraquecimento nos índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) da China e da Europa – impulsionou o disparo do dólar contra outras divisas neste pregão, debilitando o desempenho do ouro.

A CMC Markets analisa ainda que a resiliência dos juros dos Treasuries em níveis elevados também pressiona para baixo os preços do metal precioso. “Se a economia dos EUA evitar de fato uma recessão, como previsto pelo Goldman Sachs, então uma eventual alta nos preços do ouro poderá ser limitada pela resiliência dos rendimentos dos EUA”, pontua a consultoria.

Em nota, a Peak Trading Research lembra que os dados da inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA, divulgados na próxima semana, podem alterar este quadro, provocando novas movimentações no mercado de commodities.

*Com informações da Dow Jones Newswires

