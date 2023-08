Ouro fecha em queda, pressionado por avanço em juros dos Treasuries longos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2023 - 15:21 Compartilhe

O ouro fechou a segunda-feira, 7, em queda, pressionado pela alta dos juros dos Treasuries de 10 e 30 anos e pelo dólar forte no início da semana. Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em baixa de 0,26%, a US$ 1.970,80 por onça-troy.

A alta nos rendimentos dos títulos públicos americanos está fazendo com que os investidores deixem de lado o ouro como ativo de segurança, segundo analistas. Além disso, de acordo com a Galaxy Futures, “a força contínua do dólar vista recentemente torna a commodity porto-seguro menos atraente”.

A Oanda concorda com a Galaxy Futures, e acredita que os investidores já estão cogitando uma próxima alta de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em setembro.

“Se os rendimentos do Tesouro subirem acima da alta da semana passada, isso pode desencadear algumas compras técnicas e isso pode ser muito negativo para os preços do ouro”, afirma o analista da Oanda, Edward Moya.

A Heraeus, empresa fornecedora de metais, acredita que o mundo vai ver um esfriamento na demanda por ouro, puxado principalmente pela China – que depende de uma melhora no ambiente macroeconômico e da realocação de gastos discricionários para joalheria – e Índia, que sofre com uma alta local dos preços de metais desde o começo do ano.

