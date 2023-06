Ouro fecha em queda, pressionado por apetite por risco e avanço nos juros dos Treasuries

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 15:52 Compartilhe

O ouro fechou em queda nesta terça-feira, 27, pressionado pelo forte apetite por risco no mercado acionário e a alta nos rendimentos dos Treasuries, diante de sinais de continuidade do aperto monetário global.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para agosto fechou em queda de 0,52%, a US$ 1.923,80 por onça-troy.

Analista da Oanda, Edward Moya aponta que o metal precioso permanece sob pressão à medida em que o consumidor dos Estados Unidos continua resiliente, renovando temores de novas altas nos juros básicos. “Tem sido muito ruim para o ouro desde o início de maio e, se as expectativas crescerem para um maior aperto monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), isso poderá enviar o metal provisoriamente abaixo do nível de US$ 1.900”, avalia Moya.

Esta visão teria sido agravada após dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) reforçarem nesta terça que novas altas de juros podem ser necessárias para controlar a inflação no bloco.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, reiterou que o banco central precisa elevar as taxas a níveis “suficientemente restritivos” e mantê-las assim “pelo tempo que for necessário”. Em relatório, Moya destaca que as falas impulsionaram rendimentos do mercado de títulos global, o que tende a pesar sobre o ouro, considerado alternativa à renda fixa como ativo de segurança.

O Commerzbank também analisa que as expectativas de aperto monetário global devem pesar sobre o sentimento do mercado de ouro. Segundo o banco, investidores devem se manter atentos às falas do presidente do Fed, Jerome Powell, na quarta e de dirigentes de outros bancos centrais da Europa.

