Ouro fecha em queda por menor aversão ao risco, com esperança por vacina

O ouro encerrou em queda no mercado futuro nesta segunda-feira, 30, pressionado pelo movimento de altas nos índices acionários americanos e europeus e pelo fortalecimento do dólar, na esteira do otimismo em relação ao avanço do combate ao coronavírus.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para junho fechou em queda de 0,66%, a US$ 1.643,2.

O noticiário positivo sobre a pandemia arrefeceu a aversão ao risco e impulsionou bolsas dos dois lados do atlântico hoje, um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estender as medidas de quarentena no país até 30 de abril. Investidores se animaram com a perspectiva de avanço no combate à covid-19, com a Johnson & Johnson informando que uma vacina poderá ficar pronta já no início de 2021.

O cenário pressionou ativos de segurança, como o ouro, cujas cotações também foram influenciadas pelo fortalecimento do dólar ante rivais. O índice DXY, que mede a variação da moeda americana frente uma cesta de seis rivais fortes, voltou a flertar com a marca de 100 pontos.

Segundo o analista da corretora Oanda, Edward Moya, as disfunções na produção de ouro, com o fechamento de refinarias, estão sendo resolvidas. “A cadeia produtiva do metal estava com problemas nos últimos 10 dias, mas isso agora se solucionou e reduziu a tendência por preços altas”, avalia.