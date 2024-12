Ouro fecha em queda na semana, em meio a baixas negociações e pessimismo com Fed

O ouro fechou em queda na sessão desta sexta-feira, 27, em meio a poucas negociações no fim do ano e com o mercado olhando para 2025 em busca de novos catalisadores, especialmente atento a política mais cautelosa do Federal Reserve (Fed, o BC americano).

O ouro para fevereiro recuou 0,83%, a US$ 2.631,90 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na semana, o metal teve queda de 0,50%.

Além das baixas negociações, o ouro é afetado em dezembro pelo pessimismo dos investidores em relação à perspectiva de cortes significativos nas taxas de juros pelo Fed para o próximo ano. Taxas de juros mais altas por mais tempo normalmente diminuem o apelo de metais preciosos, que não rendem juros.

Por outro lado, os preços da commodity têm sido sustentados pela demanda por ativos porto seguro, devido às tensões geopolíticas latentes. A situação no Oriente Médio continua altamente incerta, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia se arrasta e as relações entre os EUA e a China permanecem tensas, escrevem os analistas do Goldman Sachs.

O banco americano espera que os preços do ouro saltem para US$ 3.000 por onça troy em 2025, um aumento de 19% em relação ao nível atual, se as preocupações com a sustentabilidade fiscal dos EUA aumentarem, já que o metal precioso funciona como uma boa proteção contra a inflação e o aumento da tensão geopolítica.

*Com informações da Dow Jones Newswires