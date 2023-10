Ouro fecha em queda, mas segue próximo de US$ 2 mil, de olho no Oriente Médio e no Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2023 - 15:36 Para compartilhar:

O ouro fechou em queda nesta terça-feira, mas manteve nível próximo a US$ 2 mil, enquanto investidores monitoram conflitos no Oriente Médio e se posicionam para decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na quarta-feira, 1º de novembro.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em queda de 0,56%, a US$ 1.994,30 por onça-troy.

Analista de Mercados da ActivTrades, Alexander Londoño projeta que a oscilação do ouro próxima ao nível de US$ 2 mil a onça-troy sinaliza que o metal precioso deve “manter tendência de alta no curto prazo e possivelmente romper este nível, dependendo dos conflitos no Oriente Médio”. “A próxima resistência mais importante para o ouro estará em US$ 2.078 a onça-troy, onde estão as máximas históricas”, prevê ele.

Lodoño alerta, porém, que a decisão do Fed poderá causar alta volatilidade nas negociações do metal.

Para o TD Securities, dados de atividades de compra sugerem que os preços do ouro devem “dobrar” sua força nas próximas sessões.

Em relatório, o Commerzbank observa que os bancos centrais permanecem um apoio importante para a demanda do ouro, à medida que outras áreas, como demanda de investimentos, tem apresentado fraqueza neste ano.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias