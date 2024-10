Ouro fecha em queda, limitado por Treasuries, mas permanece perto de máxima histórica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2024 - 15:40 Para compartilhar:

O ouro fechou a sessão desta segunda, 7, em leve queda, com ganhos limitados por conta da valorização dos juros dos Treasuries, mas com os preços ainda sustentados pelas tensões no Oriente Médio.

O ouro para dezembro fechou em queda de 0,07%, a US$ 2.666,00 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Durante o pregão, entretanto, ele chegou a ser negociado a US$ 2.679,20 por onça-troy, perto da máxima histórica de US$ 2.730,00 por onça-troy.

De acordo com análise da Tickmill, os preços do metal precioso foram pressionados pela alta nos juros dos Treasuries durante a sessão, depois que o relatório de emprego dos EUA (payroll) reduziu as expectativas para cortes dos juros americanos nos próximos meses pelo Federal Reserve (Fed).

Porém, apesar da queda de hoje, a empresa menciona que o metal precioso deve ter os preços sustentados em alta com o aumento de tensões no Oriente Médio, que aumenta a demanda pelo ativo de refúgio seguro, e com a incerteza nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

“O suporte de longo prazo para o metal amarelo também é esperado por conta da forte demanda de bancos centrais, embora o BC da China tenha pausado as compras pelo quinto mês consecutivo”, explica.

Para o TD Securities, as apostas do mercado sobre a intensidade do próximo corte nas taxas do Fed não sobrecarregam os preços do ouro, que ainda mantém uma alta margem de segurança.

*Com informações da Dow Jones Newswires